20 марта 2023, 14:00
Стоматолог Павел Писарев рассказал, как проверить качество чистки зубов с помощью зубочистки
Тщательность чистки зубов можно проверить с помощью зубочистки. Об этом «Газете.ru» рассказал стоматолог-терапевт «Европейского медицинского центра» Павел Писарев.
Он сообщил, что проверить, хорошо ли удален налет, можно двумя способами. Первый — с помощью специального индикатора. Препараты растворяют в воде, и они окрашивают налет в разные цвета. Но есть способ проще. Для него потребуется всего лишь обычная зубочистка.
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«После чистки взять зубочистку и провести ей по придесневой части нескольких зубов. Если на кончике зубочистки будет налет, то чистка была недостаточно тщательной», — рассказал Павел Писарев.
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Он добавил, что не достаточно тщательная чистка может привести к отложению налета, что вызывает кровоточивость десен. При появлении этого симптома следует обратиться к врачу.
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