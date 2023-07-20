Здоровье 20 июля 2023, 13:50 Стоматолог Патлатая рассказала, что при искусственном вскармливании растет риск развития кариеса

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Грудное вскармливание положительно влияет на формирование эмали у малышей, делая их зубы более крепкими и менее подверженными кариесу. Об этом News.ru рассказала стоматолог Надежда Патлатая.

По ее словам, малыши, которых кормят смесями, чаще испытывают в будущем проблемы со здоровьем зубов. Как добавил сайт KP.RU, еще один важный фактор — это продукты, которые есть ребенок при переходе на твердую пищу. Главным образом, речь идет о молоке. Оно должно быть качественным и содержать весь необходимый набор микроэлементов.

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