Здоровье 18 июля 2023, 16:37 Стоматолог Патлатая рассказала, что кариес возникает из-за недостаточной гигиены и инфекций

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С кариесом сталкиваются почти все люди, но заболевания можно избежать при достаточной гигиене и заботе о здоровье полости рта. Об этом News.ru рассказала хирург-стоматолог Надежда Патлатая.

Она объяснила, что люди, которые регулярно и тщательно чистят зубы, реже сталкиваются с проблемами с зубами. Однако кариес также может возникать из-за генетической предрасположенности, однако это бывает нечасто. Также недостаточное слюноотделение может быть причиной заболевания, добавили «Дни.ру».

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