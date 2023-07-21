Здоровье 21 июля 2023, 15:37 Стоматолог Патлатая порекомендовала чистить зубы не менее 10 минут

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Чистить зубы, в том числе проводить ополаскивание рта, необходимо не менее 10 минут два раза в день. Об этом изданию NEWS.ru сообщила врач-стоматолог Надежда Патлатая.

Медик подчеркнула, что стоматологи лукавят, когда говорят, что на чистку зубов достаточно выделить три минуты. По правильной технике чистить зубы необходимо круговыми движениями щеткой вдоль краев и вертикальными — для очистки задней стороны зубов.

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Патлатая добавила, что необходимо не забывать и о чистке языка. На нем, по ее словам, скапливается множество бактерий.