Здоровье 20 марта 2024, 12:57 Стоматолог Пащенко рассказала, что частое употребление сладостей наносит непоправимый вред зубам

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Стоматолог-пародонтолог «Белой радуги» Валерия Пащенко в беседе с изданием «Газета.Ru» рассказала, что залогом красивой и здоровой улыбки является не только правильная гигиена зубов, но и питание.

Многие люди пренебрегают регулярной чисткой, не говоря уже о солюблении рациона питания. Как пояснила медик, сладости за счет содержания быстрых углеводов наносят серьезный вред зубам. Они являются идеальной средой для размножения бактерий.

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«В процессе жизнедеятельности бактерий происходит образование кислот, разрушающих эмаль зубов. В результате этого появляется кариес и начинается нарушение структуры эмали между зубами», — сообщила врач.

Для ежедневного рациона необходимо выбирать продукты, содержащие витамины С, D, а также кальций и фосфор, способствующие укреплению зубной эмали.