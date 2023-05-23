Здоровье 23 мая 2023, 18:22 Стоматолог Парлагашвили рассказала о разнице между брекетами и элайнерами Стоматолог Парлагашвили заявила, что и брекеты, и элайнеры эффективно исправляют зубы

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И брекеты, и элайнеры эффективны в борьбе с неровностью зубов. Однако эти системы отличаются между собой. Главный врач стоматологической клиники «Проприкус» Мариам Парлагашвили рассказала, на что стоит обратить внимание при выборе одно из средств. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Специалист пояснила, что системы отличаются по биомеханике работы и методологии достижения результата. Среди плюсов элайнеров можно выделить то, что с ними гораздо проще следить за гигиеной полости рта. Также носить их намного комфортнее.

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«Вероятность внеплановых визитов очень маленькая, ничего не натирает и не отклеивается. Вы не будете страдать от колющей дуги и менять свои планы ради того, чтобы попасть к ортодонту и обрезать ее», — пояснила медик.