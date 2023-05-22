Здоровье 22 мая 2023, 13:40 Стоматолог Ожерельев: неправильная чистка зубов может привести к серьезным заболеваниям сердца

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Неправильная чистка зубов может стать причиной развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщил стоматолог Николай Ожерельев в беседе сLenta.ru.

По словам специалиста, при плохой гигиене полости рта в деснах накапливаются бактерии. Они легко попадают в кровоток, разносятся по организму и могут привести к патологиям сердца.

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Как сообщили «Народные новости», также воспалительные инфекции в полости рта могут стать причиной осложнений в период беременности и спровоцировать преждевременные роды.