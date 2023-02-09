Здоровье 09 февраля 2023, 18:26 Стоматолог Отхозория опроверг главные мифы о чистке зубов Стоматолог Отхозория посоветовал не использовать жесткие щетки для зубов

Читать 360tv в

Сегодня. 9 февраля, отмечают Международный день стоматолога. В честь этого стоматолог-ортопед Рауль Отхозория опроверг самые распространенные мифы о чистке зубов. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Вопреки распространенному мнению, жесткая щетка не чистит зубы лучше. Напротив, при неправильной технологии чистки она может даже навредить эмали. Самыми эффективными, как рассказал Отхозория, являются электронные щетки.

Реклама

Также медик опроверг миф о том, что жвачкой можно почистить зубы. Врач объяснил, что она лишь создает приятный запах во рту, однако не удаляет налет. А вот яблоко может справиться с этой задачей, если жевать активно.

Реклама

Много мифов строится и вокруг брекетов. Некоторые люди уверены, что исправить зубы во взрослом возрасте невозможно, однако это не так.

«Очень распространенный миф, но это неправда. Наши зубы имеют свойство на протяжении всей нашей жизни двигаться. Они могут смещаться в полости рта, поэтому для брекетов возраст не является абсолютно никаким противопоказанием», — рассказал специалист.