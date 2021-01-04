Стоматолог объяснил вред алкоголя для зубов

Он пояснил, что алкоголь приводит к нарушению кровообращения в полости рта.

«Деснам, и зубам, и костной ткани необходимо хорошее кровоснабжение. А алкоголь этот процесс нарушает, из-за чего регулярное и чрезмерное потребление алкоголя быстрее изнашивает и старит всю нашу зубочелюстную систему», — заявил Дмитрий Смирнов.

Он пояснил, что как врач советует не злоупотреблять спиртным во время новогодних каникул. Также он отметил, что ко всем праздникам нужно готовиться заранее. В частности, лучше заранее обратиться к стоматологу для осмотра. Специалист может подсказать, какие зубы требуют срочного лечения.

«Если заболит зуб в праздники, когда большинство учреждений закрыто, то экстренно искать работающую стоматологию будет крайне сложно. Все проблемы лучше решить заранее», — отметил специалист.

Проблемы с челюстной системой могут быть причиной головной боли по утрам. Речь идет о гиперфункции жевательных мышц или бруксизме. Об этом рассказал стоматолог Алексей Антипенко. Он пояснил, что человек во сне может непроизвольно скрипеть зубами, это приводит к их стачиванию, а также перенапряжению мышц. В итоге утром у пациента болит голова и страдают зубы.