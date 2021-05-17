Стоматолог объяснил, сколько чашек кофе в день безопасно пить для цвета эмали

Врач-стоматолог общей практики Тигран Григорян объяснил, сколько чашек кофе можно выпивать в день без последствий для цвета зубной эмали, сообщил портал «Ридус».

По словам Григоряна, зеленый чай сильнее окрашивает эмаль, чем черный чай и кофе. Цвет зубов изменится, если пить много, например, десять чашек кофе в день.

«От одной чашки кофе в день вреда для цвета зубов не будет в том случае, если соблюдается гигиена. Если пациент не чистит зубы, то и от одной чашки кофе будет колоссальный налет», — рассказал врач.

Он напомнил, что важно чистить зубы два раза в день и раз в полгода ходить к стоматологу на профессиональную чистку полости рта. Щетку лучше выбирать средней жесткости. Не следует пользоваться электрическими щетками. Дело в том, что, если перестать ими пользоваться, темный налет на эмали будет очень быстро образовываться.

Григорян не советует полоскать рот составами с шалфеем, ромашкой и корой дуба, которые усиляют потемнение зубов. Еще заметно окрашивают эмаль вишневый, смородиновый и черничный соки.