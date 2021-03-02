Стоматолог объяснил, какое обезболивание подходит при высоком давлении

Доктор медицинских наук, стоматолог Андрей Орлов объяснил, какое обезболивание подходит при повышенном давлении. Он отметил, что зубные врачи проводят обезболивание с вазоконстриктором, которое вызывает сужение кровеносных сосудов, сообщило радио Sputnik.

По словам специалиста, это повышает артериальное давление. Помимо прочего, кровь начинает сильно давить на стенки артерий из-за того, что человек волнуется. В итоге обезболивание может не подействовать на нижнюю челюсть. В таком случае помогает использование седативных препаратов в минимальных дозах.

«Если мы проводим седацию этому пациенту, то анестезия наступает практически мгновенно, в течение пяти–шести минут», — уточнил Орлов.

Он пояснил, что всем пациентам с гипертонией делают именно такую анестезию. Применение этой технологии необходимо у больных, которые перенесли инсульт, инфаркт и испытали большой стресс. Седацию должен делать не стоматолог, а врач-анестезиолог.

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