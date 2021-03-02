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    02 марта 2021, 10:50

    Стоматолог объяснил, какое обезболивание подходит при высоком давлении

    Полина Петрова

    Доктор медицинских наук, стоматолог Андрей Орлов объяснил, какое обезболивание подходит при повышенном давлении. Он отметил, что зубные врачи проводят обезболивание с вазоконстриктором, которое вызывает сужение кровеносных сосудов, сообщило радио Sputnik.

    Стоматолог объяснил, какое обезболивание подходит при высоком давлении

    По словам специалиста, это повышает артериальное давление. Помимо прочего, кровь начинает сильно давить на стенки артерий из-за того, что человек волнуется. В итоге обезболивание может не подействовать на нижнюю челюсть. В таком случае помогает использование седативных препаратов в минимальных дозах.

    «Если мы проводим седацию этому пациенту, то анестезия наступает практически мгновенно, в течение пяти–шести минут», — уточнил Орлов.

    Он пояснил, что всем пациентам с гипертонией делают именно такую анестезию. Применение этой технологии необходимо у больных, которые перенесли инсульт, инфаркт и испытали большой стресс. Седацию должен делать не стоматолог, а врач-анестезиолог.

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