Здоровье 05 февраля 2024, 19:03 Стоматолог Новикова связала обострение зубной боли зимой со снижением иммунитета

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Часто зубная боль обостряется именно зимой. Это связано с ростом числа общих заболеваний и снижением иммунитета, сообщила стоматолог-терапевт Юлия Новикова в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, чаще всего в осенне-зимний период обостряется хроническая форма периодонтита. Пациенты чувствуют боль при надкусывании, в худших случаях развиваются тяжелые формы гнойной инфекции.

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Для профилактики обострений Новикова посоветовала регулярно проходить осмотры у стоматолога и делать рентгеновские снимки.