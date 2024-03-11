11 марта 2024, 14:21
Стоматолог Нимаев рассказал, что киста зуба может возникнуть из-за плохо стерилизованных инструментов
Киста зуба — довольно распространенное явление, которое часто развивается после плохого лечение зуба. Об этом сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на стоматолога-хирурга Тимура Нимаева.
Он объяснил, что киста возникает на фоне хронической инфекции. Ее может спровоцировать недолеченный зуб, недостаточная стерильность или некачественная пломбировка каналов. Киста — это своего рода защитная реакция организма на инфекцию.
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«Таким образом организм пытается самостоятельно бороться с воспалением: когда пораженные клетки начинают отмирать, вокруг образуется оболочка, которая изолирует их от здоровых тканей», — рассказал стоматолог.
Врачи
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