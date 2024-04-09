Здоровье 09 апреля 2024, 16:42 Стоматолог Нимаев назвал постоянное ощущение зубной боли признаком проблем с имплантом

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Постоянное ощущение зубной боли или подвижность протеза могут сигнализировать о наличии проблем с имплантом. Об этом сообщил стоматолог-хирург Тимур Нимаев в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, в большинстве ситуаций имплант не приживается из-за несоблюдения рекомендаций врача. В таких случаях протез изымают, после этого пациенту нужно подождать два месяца и только потом ставить новый имплант.

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Нимаев отметил, что большинство имплантологических компаний не берут деньги за замену протеза.