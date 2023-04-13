Здоровье 13 апреля 2023, 12:47 Стоматолог Никитина: привычка грызть ногти разрушает зубы

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Использование деревянных зубочисток и привычка грызть ногти могут стать причинами разрушения зубов. Об этом сообщила врач-стоматолог Ирина Никитина в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, деревянные зубочистки могут ранить десну, поэтому лучше всего для удаления остатков пищи пользоваться зубной нитью. Также к травмированию и разрушению зубной эмали приводит привычка что-либо грызть.

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Стоматолог отметила, что некачественные перекусы в виде хлопьев или печенья грозят развитием кариеса.