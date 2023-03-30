Здоровье 30 марта 2023, 16:56 Стоматолог Никита Ковалев объяснил, можно ли самостоятельно вылечить стоматит

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Врач-стоматолог Никита Ковалев в беседе с изданием Pravda.Ru рассказал, как самостоятельно распознать стоматит, и какие способы борьбы с этим заболеванием существуют.

Стоматит проявляется в виде язвочек на языке, десне, губе, миндалинах, внутренней стороне щек. Иногда болезнь носит бактериальный характер, реже — вирусный. Чаще всего такие язвочки появляются после плохой гигиены рта.

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Для лечения стоматита врачи обычно назначают гель «Метрогил Дента» или «Асепта», однако это средство лишь устранит боль. При посещении стоматологического кабинета врач будет использовать профессиональные антисептические препараты, а также назначит пациенту противовирусные или противогрибковые препараты, сообщил Ковалев.