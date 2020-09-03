Стоматолог назвал условие, при котором жевательная резинка вредит здоровью

Заведующий отделением стоматологии и хирургии полости рта МГМСУ имени Евдокимова Григорий Воложин назвал условие, при котором жевательная резинка вредит здоровью человека.

По его словам, использование этого продукта может быть полезным, однако лучше избавиться от него спустя определенное время. Так, жевать нужно не более 10 минут после еды, информирует радио Sputnik.

«Древние греки говорили, что любое вещество может быть ядом, а может и принести пользу, все дело в дозировке. Если мы говорим про жвачку, то нормой является ее использование по 10 минут после еды. Она стимулирует слюноотделение, а слюна содержит большое количество гуморальных и клеточных элементов иммунной защиты», — уточнил врач.

Он отметил, что жвачка помогает выделению и орошению зубов и слизистой оболочки. Помимо прочего, смывается пища, которая может застрять в естественных углублениях зубов и десен. Если жевать продукт дольше указанного времени, могут развиться различные заболевания желудочно-кишечного тракта, среди которых гастрит и язва.

Специалист добавил, что прямого негативного воздействия на ткани полости рта нет. Длительное жевание способно привести к гипертрофии, то есть переразвитию жевательной мускулатуры.