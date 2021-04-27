Стоматолог назвал проблему с зубами, которая возникает у вегетарианцев

Стоматолог Алексей Антипенко рассказал, что у вегетарианцев часто появляются эрозии эмали. Эта проблема возникает из-за большого количества фруктов в рационе, написал портал «Ридус».

«Длительное и постоянное употребление соков и кислых продуктов опасны. Постоянное воздействие на зубы органических кислот приводит к истончению эмали и даже к ее потери. Как правило, это области шеек зубов. Но если не перебарщивать каждый день — съедать одно яблоко или один апельсин, то тогда вреда не будет», — уточнил врач.

По словам специалиста, в слюне содержатся вещества, которые восстанавливают защитный слой эмали. Антипенко заметил, что многие пациенты, в целях снятия повышенной чувствительности зубов, начинают сразу чистить их различными восстанавливающими пастами. Эксперт подчеркнул, что это делать ни в коем случае нельзя.

После воздействия кислой пищи поверхностный слой эмали становится очень уязвимым и легко разрушается от легкого механического воздействия. Необходимо подождать около получаса после употребления кислой пищи и только тогда чистить зубы.