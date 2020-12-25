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    25 декабря 2020, 19:50

    Стоматолог назвал причину головной боли по утрам

    Алена Макаренко

    Головная боль сразу после пробуждения говорит о бруксизме — заболевании, связанном с гиперфункцией жевательных мышц ночью. Об этом рассказал стоматолог Алексей Антипенко, сообщил сайт телеканала «Звезда».
    Стоматолог назвал причину головной боли по утрам

    «Когда человек находится в стрессе, то у него начинается постоянная нервная загрузка именно мозга на фоне того, что он переживает, и эти переживания не заканчиваются даже ночью», — объяснил он.

    Симптомы болезни возможно распознать у себя и во время бодрствования. Признаки бруксизма также выражаются в сжатии зубов во время напряженной работы или в стрессовой ситуации, отметила газета «Известия».

    «У бруксизма очень неприятный момент помимо головной боли — это прогрессирующая стираемость зубов по вертикали — безвозвратно исчезают жевательные поверхности и режущие края», — добавил Антипенко.

    Чаще всего повреждения заметны на передних зубах.

    При появлении симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу. Чтобы избавиться от проблемы, в первую очередь нужно снять гипертонус мышц. Для этого делаются уколы ботокса, с помощью которых мышцы фиксируются в расслабленном состоянии. Также для лечения используется специальная каппа.