Здоровье 21 марта 2023, 12:06 Стоматолог Надир Бахмудов объяснил, почему зубы реагируют на кислое и холодное

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Резкая зубная боль в ответ на холодную, кислую или сладкую пищу может говорить о нескольких проблемах. Об этом «Вестнику России» рассказал стоматолог-терапевт Надир Бахмудов.

По его словам, речь может идти о сильном истощении эмали или сколе. Но это самая малая из проблем. Как добавило ИА Nation News, боль в ответ на соприкосновение с внешней средой часто бывает следствием серьезного кариеса или даже воспаления костных тканей.

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Врач подчеркнул, что при возникновении подобных ощущений нужно обязательно показаться врачу. А также не забывать о гигиене полости рта, сократить количество сладкой пищи и отказаться от сигарет.

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