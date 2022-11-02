Стоматолог Муссуров рассказал, какие продукты улучшат здоровье зубов | 360°

Здоровье 02 ноября 2022, 22:18 Стоматолог Муссуров рассказал, какие продукты улучшат здоровье зубов Стоматолог Муссуров посоветовал употреблять орехи и зелень для здоровье зубов

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Здоровье зубов в значительной степени зависит от того, какой пищей питается человек. Стоматолог Иван Муссуров рассказал, какую еду стоит употреблять, чтобы поддерживать полость рта в хорошем состоянии. Об этом сообщила Pravda.Ru.

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Специалист посоветовал употреблять рыбу и морепродукты, так как они являются источниками полезных микроэлементов. Кроме того, в них содержится большое количество кальция и фтора, которые препятствуют развитию зубного налета. Медик также посоветовал добавить в свой рацион морковь, орехи и зелень, так как при их употреблении человек избавляется от зубного налета.