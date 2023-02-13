Здоровье 13 февраля 2023, 19:08 Стоматолог Мнацаканян рассказала, какими препаратами можно снять зубную боль Стоматолог Мнацаканян посоветовала использовать мирамистин при зубной боли

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При возникновении зубной боли стоит воспользоваться противовоспалительными средствами или же прополоскать рот антисептиком. Такой информацией поделилась стоматолог-терапевт Кристина Мнацаканян. Об этом сообщил LIFE.

Чтобы побороть болевые ощущения, можно принять кеторолак, нимесулид, ибупрофен. Однако важно внимательно изучить противопоказания, чтобы не навредить здоровью.

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Также подойти могут хлоргексидин, мирамистин или фитопрепараты, так как эти средства обладают противовоспалительными действиями. Однако если боль беспокоит более двух недель, необходимо посетить врача, написал сайт kp.ru.

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