Здоровье 21 марта 2024, 13:46 Стоматолог Минко посоветовал не затягивать с установкой импланта после удаления зуба

Читать 360tv в

Многие люди считают, что необязательно устанавливать имплант на месте удаленного зуба, если эстетика лица не нарушилась, а дырку не видно при улыбке, однако это не так. Стоматолог-хирург, ортопед, главный врач клиники Dr. Minko Dental Clinic Вячеслав Минко рассказал, что произойдет при таком подходе, передала «Вечерняя Москва».

Он объяснил, что имплант нужно поставить обязательно и постараться с этим не затягивать. Потому что в противном случае из-за освободившегося на челюсти места начнут расходится и остальные зубы. В результате может сильно измениться прикус. Кроме того, некоторые зубы могут наклониться, что в будущем грозит их потерей.

Реклама

Эксперт добавил, что, если на место удаленного фрагмента не вставить имплант, растет риск кариеса и пародонтита, вся полость рта оказывается под угрозой.

Авторы: