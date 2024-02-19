19 февраля 2024, 16:49
Стоматолог Минко назвал тату и стразы на зубах безопасным модным трендом
Врач-стоматолог-хирург, ортопед Вячеслав Минко в беседе с изданием Life объяснил, могут ли возникнуть последствия для здоровья зубов после нанесения на них тату и приклеивания страз.
По словам медика, это вполне безопасные процедуры, поскольку врачи используют гипоаллергенные краски и наклейки. Перед нанесением рисунка зубы профессионально очищаются и полируются.
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«Методики нанесения используются уже несколько лет, они проверены и безопасны. Аналогично зубы можно украсить и стразами (стоматологи называют их скайсами) — с использованием специального безопасного клея», — добавил Минко.
Стоматолог подчеркнул, что любые манипуляции с декорированием зубов должен совершать специалист.
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