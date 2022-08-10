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    10 августа 2022, 16:13

    Стоматолог Михайлова назвала причины повышенной чувствительности зубов

    Дарья Морозова

    Стоматолог Мария Михайлова рассказала, что чувствительность зубов может возникнуть из-за плохой чистки или употребления фруктовых соков. Об этом сообщила Lenta.ru.

    Стоматолог Михайлова назвала причины повышенной чувствительности зубов

    По данным сайта kp.ru, зуб состоит из плотной эмали, под которой скрывается более мягкий слой с микроканальцами под названием дентин. Чувствительность возникает в результате его оголения.

    «Из-за этого человек чувствует кратковременную боль от холодной и горячей пищи, сладкого или кислого — еда является химическим раздражителем, который поступает через микроканальцы к пульпе, и нерв возбуждается», — рассказала врач.

    Дентин может остаться без защиты, если человек неправильно ухаживает за зубами. Например, плохо вычищает налет. Тогда начинается опущение десен — пародонтит. Из-за этого возникает чувствительность.

    К такому же результату приводят кислые свежевыжатые соки. Они размягчают эмаль и делают ее более уязвимой.

    «Например, если после таких напитков сразу почистить зубы или поесть твердую пищу (сухарики, орешки), то эмаль легко повредить. Поэтому после газировки, свежевыжатых соков, кислых ягод и фруктов стоит подождать полчаса, тщательно прополоскать рот и только потом чистить зубы», — рассказала Михайлова.