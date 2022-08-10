Стоматолог Михайлова назвала причины повышенной чувствительности зубов

Стоматолог Мария Михайлова рассказала, что чувствительность зубов может возникнуть из-за плохой чистки или употребления фруктовых соков. Об этом сообщила Lenta.ru.

По данным сайта kp.ru, зуб состоит из плотной эмали, под которой скрывается более мягкий слой с микроканальцами под названием дентин. Чувствительность возникает в результате его оголения.

«Из-за этого человек чувствует кратковременную боль от холодной и горячей пищи, сладкого или кислого — еда является химическим раздражителем, который поступает через микроканальцы к пульпе, и нерв возбуждается», — рассказала врач.

Дентин может остаться без защиты, если человек неправильно ухаживает за зубами. Например, плохо вычищает налет. Тогда начинается опущение десен — пародонтит. Из-за этого возникает чувствительность.

К такому же результату приводят кислые свежевыжатые соки. Они размягчают эмаль и делают ее более уязвимой.

«Например, если после таких напитков сразу почистить зубы или поесть твердую пищу (сухарики, орешки), то эмаль легко повредить. Поэтому после газировки, свежевыжатых соков, кислых ягод и фруктов стоит подождать полчаса, тщательно прополоскать рот и только потом чистить зубы», — рассказала Михайлова.