Здоровье 13 февраля 2024, 13:45 Стоматолог Мелехова усомнилась в эффективности вакцины от кариеса

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Вакцина от кариеса вряд ли будет эффективна, потому что есть сразу несколько аргументов, которые говорят против нее. Таким мнением поделилась с Общественной Службой Новостей основатель и главный врач авторской стоматологии в Москве, хирург-стоматолог-имплантолог, челюстно-лицевой хирург Вероника Мелехова.

Она отметила, что, во-первых, нужно будет придумать, как применять ее не на весь организм, а локально. Потому что она должна быть направлена на блокировку белка стрептококка, чтобы он не прилипал к зубу и не формировал бляшку, которая и провоцирует кариес.

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«В Китае уже проводились исследования и попытки заблокировать ген, который препятствует прилипанию бактерий — стрептококков, которые формируют бляшку, что в последующем способствует развитию кариеса. Никаких экспериментов на людях еще не проводилось, и я не думаю, что в будущем это удастся реализовать», — отметила Вероника Мелехова.

Она добавила, что, во-вторых, такая вакцина может спровоцировать ряд других заболеваний, возникающих при нарушении гигиены полости рта. Потому что люди, вполне возможно, решат, что вакцина избавит их от необходимости чистить зубы дважды в день и посещать стоматолога.

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