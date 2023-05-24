Здоровье 24 мая 2023, 17:09 Стоматолог Маслова: употребление газированных напитков может привести к разрушению эмали зубов

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Чрезмерное употребление газированных напитков способно разрушить зубную эмаль и может стать причиной эрозии зубов. Об этом сообщила врач-стоматолог Кристина Маслова сайту aif.ru.

По словам специалиста, в газировке содержится большое количество вредных добавок, красителей и сахара. Такие напитки способны окрасить зубы в неэстетичный оттенок и вызвать кариес.

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Как сообщил сайт neva.today, также на здоровье зубов негативно скажется употребление минеральной воды.