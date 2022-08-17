Стоматолог Маруфиди рассказала о простых продуктах для здоровья зубов

Некоторые простые продукты, которые можно найти в любом магазине, способны избавить зубы от отложений. Такой информацией поделилась стоматолог-пародонтолог, генеральный директор клиники «Столица» Егана Маруфиди. Об этом сообщила Lenta.Ru.

По словам медика, для здоровья зубов стоит использовать твердую пищу, в составе которой находятся растительные волокна. К ней относятся свекла, груши и болгарский перец, передал сайт kp.ru.

«Твердая пища, богатая растительными волокнами, очищает зубы от накопившихся отложений и осуществляет массаж десен, а также стимулирует выработку слюны, которая омывает и очищает эмаль», — пояснила эксперт.