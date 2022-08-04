Стоматолог Мартынова рассказала, как правильно чистить зубы

Врач высшей врачебной категории, стоматолог-терапевт-пародонтолог Елена Мартынова дала советы россиянам по правильной чистке зубов с помощью щетки, ирригатора и зубной нити. Об этом написала «Общественная служба новостей».

По словам специалиста, бактерии, которые живут в полости рта, формируют стойкие и клейкие образования — биопленки. Помимо кариеса, они провоцируют воспаление десен. Даже многие взрослые люди не знают, как правильно ухаживать за зубами.

«Есть общая схема действий: используем ирригатор, мануальную/электрическую щетку, зубную нить и межзубные ершики. При этом, чистя зубы щеткой, обязательно соблюдаем технику. Движения направлены от десны к краю зуба, с постановкой щетки под 45 градусов к поверхности зуба. На боковых участках и на передних зубах добавляем вертикальные движения. Зубы чистим два раза в день, утром и перед сном», — отметила стоматолог.

Мартынова добавила, что поверхность зубной щетки должна быть без пластиковых вставок и со щетинками одинаковой длины. Зубную нить можно подобрать вместе со стоматологом, поскольку гигиена полости рта без нее полноценной быть не может.

Что же касается ирригатора, то его использование обязательно тем людям, которые носят брекеты, заключила специалист.