Здоровье 06 марта 2024, 14:46 Стоматолог Мартынова рассказала, что многие случаи головной боли могут быть вызваны проблемами с зубами и челюстями

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Врач-стоматолог, пародонтолог «СМ-Стоматология» Елена Мартынова в беседе с изданием «Газета.Ru» рассказала, что многие случаи головной боли связаны с проблемами с зубами и челюстями.

Головные боли могут провоцировать неправильный прикус, отсутствие некоторых зубов, скрежетание зубами, щелчки. Даже при росте зубов мудрости может внезапно разболеться голова. Все дело в давлении на зубной ряд, написал «ФедералПресс».

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Важно помнить, что здоровье зубов и челюстей тесно связано со всем организмом, в том числе с проявлением головной боли, добавила врач.