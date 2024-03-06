Здоровье 06 марта 2024, 18:34 Стоматолог Мартынова предупредила, что неправильный прикус может спровоцировать мигрени

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Иногда причина мигрени может быть неочевидной и крыться в неправильном прикусе. Об этом «Газете.ru» рассказала стоматолог-терапевт, пародонтолог Елена Мартынова.

Она объяснила, что насторожиться нужно, если головные боли начинаются после еды. В таком случае есть смысл обратиться к стоматологу и проверить прикус.

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«Периодическая сильная головная боль может быть следствием нарушений с прикусом, особенно, если возникает после приема пищи», — сказала Мартынова.

Как добавил сайт KP.RU, также головные боли могут быть следствием кариеса или растущих зубов мудрости.

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