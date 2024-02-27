Здоровье 27 февраля 2024, 18:44 Стоматолог Мартынова: невылеченный кариес может спровоцировать гайморит

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Отсутствие своевременного лечения кариеса может стать причиной развития гайморита. Об этом рассказала врач-стоматолог Елена Мартынова в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, болезнь появляется из-за выхода инфекции за верхушку зуба. Также стрептококки, которые считаются главными возбудителями кариеса, при попадании в кровоток могут вызвать частые отиты, ангины и воспаления в тканях сердца, сообщила «Свободная пресса».

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«Зубы мудрости при изменении положения и наличии кариеса — еще одна опасность. Воспаление в области восьмых зубов ведет к разрушению и удалению рядом стоящих зубов», — отметила Мартынова.