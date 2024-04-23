Здоровье 23 апреля 2024, 15:42 Стоматолог Лысенков: коричневые пятна на зубах появляются из-за флюороза

Читать 360tv в

Флюороз, возникающий из-за повышенной концентрации фтора в организме, провоцирует появление темно-коричневых ассиметричных пятен на зубах. Об этом рассказал стоматолог-терапевт Павел Лысенков в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, желтые пятна с четкими границами и блестящей поверхностью могут возникнуть из-за гипоплазии и гиперплазии эмали. Также поверхность зубов может загрязниться на фоне эрозии и кариеса.

Реклама

Кроме того, появлению пятен способствуют и внешние факторы в виде курения и употребления кофе. Убрать их можно за счет профессиональной гигиены или отбеливания, отметил Лысенков.