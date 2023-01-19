Здоровье 19 января 2023, 16:29 Стоматолог Луиза Автандилян рассказала, какие народные средства помогут при зубной боли Стоматолог Автандилян: стоит обратить внимание на солевые растворы и полоскание травами Unsplash

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Зубная боль — страшный сон почти каждого человека, иногда она застает врасплох, и продержаться до визита к врачу помогут народные средства. Об этом «Газете.ru» рассказала врач-стоматолог Луиза Автандилян.

По ее словам, не все народные средства помогают. Но некоторые из них действительно эффективны. Например, стоит обратить внимание на солевые растворы, полоскание травами и алоэ.

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«Наиболее подходящие для полоскания полости рта настои из ромашку, чабреца, череды, календулы, мяты. Можно выбрать один компонент или растительный сбор — главное, чтобы раствор для полоскания не был слишком горячим или холодным. <…> Это поможет снять воспаление и немного унять боль», — рекомендовала Луиза Автандилян.

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Как написал сайт kp.ru, соль для полоскания подойдет как морская, так и поваренная. Она имеет антибактериальный эффект и дезинфицирующие свойства. А если после натереть больное место соком алоэ, растение уймет боль и поможет выработать местный иммунитет.