Здоровье 11 декабря 2023, 15:37 Стоматолог Лосев предупредил, что запущенные случаи кариеса могут закончиться для пациента летальным исходом

Читать 360tv в

Врач-стоматолог Владимир Лосев в беседе с изданием NEWS.ru рассказал, в каких случаях кариес может привести к летальному исходу. Как отметил медик, тяжелые воспалительные процессы рискуют перейти в мягкие ткани головы и шеи.

После воспаления нерва внутри зуба происходит периодонтит, когда воспаление выходит за его пределы. В околозубных тканях образуются так называемые кисты — очаги воспаления в костной ткани челюсти, или десневые карманы.

Реклама

Когда происходит воспаление внутри кости, исход абсолютно непредсказуем. В особо запущенных случаях начинаются абсцессы и флегмоны, приводящие к смерти человека, добавил стоматолог.