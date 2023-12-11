11 декабря 2023, 15:37
Стоматолог Лосев предупредил, что запущенные случаи кариеса могут закончиться для пациента летальным исходом
Врач-стоматолог Владимир Лосев в беседе с изданием NEWS.ru рассказал, в каких случаях кариес может привести к летальному исходу. Как отметил медик, тяжелые воспалительные процессы рискуют перейти в мягкие ткани головы и шеи.
После воспаления нерва внутри зуба происходит периодонтит, когда воспаление выходит за его пределы. В околозубных тканях образуются так называемые кисты — очаги воспаления в костной ткани челюсти, или десневые карманы.
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Когда происходит воспаление внутри кости, исход абсолютно непредсказуем. В особо запущенных случаях начинаются абсцессы и флегмоны, приводящие к смерти человека, добавил стоматолог.
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