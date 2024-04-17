17 апреля 2024, 11:47
Стоматолог Лосев: курение вейпа оказывает отрицательное влияние на эмаль зубов
Врач-стоматолог Владимир Лосев в беседе с «Газетой.ru» рассказал, какие риски несет увлечение вейпами. Как пояснил медик, они, точно так же как и обычные табачные изделия, способны навредить здоровью, провоцируя инфекции в полости рта.
Электронные сигареты могут менять баланс микрофлоры во рту, что приводит к развитию кариеса, стоматита и других заболеваний. Страдает и эмаль зубов, приобретая после курения сероватый или желтоватый оттенки, написал сайт kp.ru.
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Содержащийся в жидкостях для вейпинга никотин порой становится причиной воспаления десен, отечности и кровотечения, добавил Лосев.
Врачи
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