Стоматолог Ломакина назвала семь продуктов, которые портят зубы

Портить здоровье зубов способна не только неправильная гигиена ротовой полости, но и неправильное питание. В разговоре с Life врач-стоматолог Натэлла Ломакина назвала семь продуктов, которые вредят зубам.

Первое место занимают сладкие газированные напитки. Они содержат сахар и химические красители, вредные для здоровья зубов, а сами пузырьки негативно влияют на эмаль.

Также вредны для эмали маринованные продукты — уксус разъедает покрытие зуба. После употребления маринованной еды нужно чистить зубы и полоскать рот.

Натуральные соки и кислые фрукты (цитрусовые) тоже вредны для эмали. Стоматолог порекомендовала не есть их каждый день.

Как ни странно, вредят зубам и каши на молоке.

«Обволакивая зубы, такие каши способствуют развитию болезнетворной флоры, вызывающей кариес и другие зубные болезни. Поэтому после завтрака или ужина с молочной кашей обязательно надо почистить зубы и прополоскать рот», — рассказала Ломакина.

То же касается и яиц всмятку, которые портят эмаль из-за вязкости.

Сухофрукты содержат сахар и могут застревать между зубами, разрушая их поверхность.

Наконец, вредит зубам мясо с костями. Есть такие блюда нужно очень осторожно, не обгладывая кости и ни в коем случая не разгрызая их — такое воздействие очень сильно вредит зубам.