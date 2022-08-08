facebook_pixel
    08 августа 2022, 18:26

    Стоматолог Ломакина назвала семь продуктов, которые портят зубы

    Полина Гребенщикова

    Портить здоровье зубов способна не только неправильная гигиена ротовой полости, но и неправильное питание. В разговоре с Life врач-стоматолог Натэлла Ломакина назвала семь продуктов, которые вредят зубам.

    Первое место занимают сладкие газированные напитки. Они содержат сахар и химические красители, вредные для здоровья зубов, а сами пузырьки негативно влияют на эмаль.

    Также вредны для эмали маринованные продукты — уксус разъедает покрытие зуба. После употребления маринованной еды нужно чистить зубы и полоскать рот.

    Натуральные соки и кислые фрукты (цитрусовые) тоже вредны для эмали. Стоматолог порекомендовала не есть их каждый день.

    Как ни странно, вредят зубам и каши на молоке.

    «Обволакивая зубы, такие каши способствуют развитию болезнетворной флоры, вызывающей кариес и другие зубные болезни. Поэтому после завтрака или ужина с молочной кашей обязательно надо почистить зубы и прополоскать рот», — рассказала Ломакина.

    То же касается и яиц всмятку, которые портят эмаль из-за вязкости.

    Сухофрукты содержат сахар и могут застревать между зубами, разрушая их поверхность.

    Наконец, вредит зубам мясо с костями. Есть такие блюда нужно очень осторожно, не обгладывая кости и ни в коем случая не разгрызая их — такое воздействие очень сильно вредит зубам.