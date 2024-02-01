01 февраля 2024, 14:55
Стоматолог Левчук связала боль в челюсти из-за брекетов с патологиями височно-нижнечелюстного сустава
У некоторых людей после установки брекетов возникают боли в суставе нижней челюсти. Неприятные ощущения вызывают патологии височно-нижнечелюстного сустава, сообщила стоматолог-ортопед Диана Левчук в беседе с «Ридусом».
По словам специалиста, человек долгое время может не замечать, что у него проблемы с суставом нижней челюсти. Они проявляются как раз после установки брекетов, когда изменения в прикусе происходят очень быстро и организм не успевает адаптироваться.
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Левчук посоветовала перед проведением процедуры проконсультироваться с врачом-гнатологом, чтобы выявить все нарушения.
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