Здоровье 01 февраля 2024, 14:55 Стоматолог Левчук связала боль в челюсти из-за брекетов с патологиями височно-нижнечелюстного сустава

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У некоторых людей после установки брекетов возникают боли в суставе нижней челюсти. Неприятные ощущения вызывают патологии височно-нижнечелюстного сустава, сообщила стоматолог-ортопед Диана Левчук в беседе с «Ридусом».

По словам специалиста, человек долгое время может не замечать, что у него проблемы с суставом нижней челюсти. Они проявляются как раз после установки брекетов, когда изменения в прикусе происходят очень быстро и организм не успевает адаптироваться.

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Левчук посоветовала перед проведением процедуры проконсультироваться с врачом-гнатологом, чтобы выявить все нарушения.