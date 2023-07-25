Здоровье 25 июля 2023, 19:59 Стоматолог Левчук рассказала, сколько стоит добиться «голливудской улыбки» Стоматолог Левчук заявила, что на создание «голливудской улыбки» можно потратить миллион

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Чтобы добиться так называемой «голливудской улыбки», придется вложить много денег, а также потратить на все процедуры большое количество времени. Такой информацией поделилась стоматолог-ортопед клиники эстетической стоматологии «Дева-Дент» Диана Левчук. Об этом сообщила «Газета.Ru».

По словам специалиста, количество и продолжительность процедур зависит от состояния зубов и десен. В первую очередь необходимо будет решить все проблемы с зубами, которые присутствуют. Лишь после этого можно идти на консультацию к ортопеду-гнатологу.

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На то, чтобы привести зубы в порядок, может уйти до двух лет. Средняя стоимость всех процедур составит 1-1,5 миллиона, написало ИА НСН.