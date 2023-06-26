Здоровье 26 июня 2023, 23:28 Стоматолог Левчук рассказала о неочевидных причинах выпадения зубов Стоматолог Левчук заявила, что неправильный прикус может вызвать выпадение зубов

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Неправильный прикус может спровоцировать потерю зубов. Такой информацией поделилась Врач-стоматолог Диана Левчук. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Среди еще одной причины врач выделила заболевания десен, среди которых — пародонтит.

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«Обычно пациенты не обращают на это внимания, поскольку не испытывают никаких болевых ощущений, а кровоточивость списывают на слишком жесткую зубную щетку», — объяснила Левчук.

Также очень важно тщательно следить за гигиеной полости рта. В противном случае могут возникнуть проблемы с зубами и деснами, написал сайт kp.ru.