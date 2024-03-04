Здоровье 04 марта 2024, 15:38 Стоматолог Левчук рассказала, что неправильный прикус может привести к серьезным проблемам со здоровьем

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Неправильный прикус, вопреки заблуждению многих людей, не является лишь эстетической проблемой. Он может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом изданию «Известия» сообщила врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии Диана Левчук.

Неправильный прикус провоцирует плохое очищение зубов от налета и зубного камня, что впоследствии способствует развитию кариеса и пародонтита.

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«Если у ребенка в детстве развивается неправильный прикус и он не проходит соответствующего лечения, уже в молодом возрасте, до 25 лет, у него могут появиться серьезные кариозные поражения», — пояснила медик.