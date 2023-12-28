Здоровье 28 декабря 2023, 14:51 Стоматолог Левчук назвала январь самым выгодным месяцем для лечения зубов

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Врач-стоматолог Диана Левчук в беседе с изданием «Прайм» рассказала, что самым выгодным месяцем для лечения зубов считается январь, поскольку стоматологические клиники с помощью скидок и акций пытаются привлечь клиентов после праздников.

Как написал «ФедералПресс», максимальная скидка, которую может сделать клиника, будет вряд ли больше 10%. Если она больше, есть подозрения, что организация просто экономит на оборудовании.

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«Самые заманчивые предложения появляются с середины декабря и распространяются на услуги, которые будут оказаны в январе. Но выбор ограничен, поскольку сами специалисты уходят на длительные каникулы», — отметила Левчук.