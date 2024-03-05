Здоровье 05 марта 2024, 12:53 Стоматолог Лебедева: впервые показать ребенка ортодонту можно в период формирования молочного прикуса

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При отсутствии жалоб впервые показать ребенка ортодонту можно в период формирования молочного прикуса, то есть примерно в 2,5-3 года. Об этом рассказала стоматолог-ортодонт Ольга Лебедева в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, на приеме врач оценит положение зубных рядов и выявит возможные отклонения. Если все хорошо, следующее плановое посещение можно назначить в момент смены молочных зубов, сообщили «Известия».

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Лебедева призвала взрослых не игнорировать нарушения прикуса у детей. В противном случае это может привести к дефектам дикции, боли при жевании и открывании рта и бруксизму.