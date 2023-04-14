14 апреля 2023, 01:20
Стоматолог Лапушкина рассказала, как быстро побороть зубную боль
Стоматолог Лапушкина посоветовала принимать анальгетики для борьбы с зубной болью
Некоторые препараты помогут снять зубную боль до похода в медицинское учреждение. Врач-стоматолог Юлия Лапушкина рассказала, какие лекарства лучше принимать. Об этом сообщило Nation News.
По словам медика, для борьбы с зубной болью одними из самых эффективных препаратов являются анальгетики. Они способны воздействовать на нервные окончания и подавлять чувство боли.
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Также для снятия болевого синдрома подойдут противовоспалительные нестероидные препараты, так как они снимают воспаление.
«Горизонтальное положение усиливает боль, что связано с усилением кровотока, поэтому для сна лучше всего выбирать полусидячее положение», — пояснила врач.
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