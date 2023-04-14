Здоровье 14 апреля 2023, 01:20 Стоматолог Лапушкина рассказала, как быстро побороть зубную боль Стоматолог Лапушкина посоветовала принимать анальгетики для борьбы с зубной болью

Читать 360tv в

Некоторые препараты помогут снять зубную боль до похода в медицинское учреждение. Врач-стоматолог Юлия Лапушкина рассказала, какие лекарства лучше принимать. Об этом сообщило Nation News.

По словам медика, для борьбы с зубной болью одними из самых эффективных препаратов являются анальгетики. Они способны воздействовать на нервные окончания и подавлять чувство боли.

Реклама

Также для снятия болевого синдрома подойдут противовоспалительные нестероидные препараты, так как они снимают воспаление.

«Горизонтальное положение усиливает боль, что связано с усилением кровотока, поэтому для сна лучше всего выбирать полусидячее положение», — пояснила врач.