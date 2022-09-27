Стоматолог Ковальчук заявил, что у беременных болят зубы из-за недостатка микроэлементов | 360°

Здоровье 27 сентября 2022, 22:18 Поделиться Telegram

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Viber Стоматолог Ковальчук заявил, что у беременных болят зубы из-за недостатка микроэлементов

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Во время беременности женщины могут сталкиваться с зубной болью. Стоматолог-ортопед, ортодонт, основатель стоматологических клиник Smile Spa и Kovalchuk Clinic Сергей Ковальчук рассказал, с чем может быть связано такое явление. Об этом сообщила Lenta.ru.

При вынашивании ребенка женщине может не хватать некоторых полезных элементов. Например, кальция и фтора. Специалист подчеркнул, что большинство веществ направляется на развитие плода, передали «Известия».

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«Как следствие возникает дефицит веществ, необходимых для поддержания здоровой улыбки у будущей матери», — рассказал Ковальчук.

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