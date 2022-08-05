Стоматолог Костин объяснил, чем опасен пирсинг на лице

Член международной ассоциации стоматологов, главный врач, стоматолог-ортопед петербургского центра эстетической стоматологии и костной регенерации PerfectSmile Кирилл Костин заявил, что из-за незаживающих ран от пирсинга у человека может возникнуть рак. Об этом он сообщил изданию Lenta.ru.

Исследования ученых из Германии показали, что в 100% случаев у обладателей пирсинга во рту были обнаружены различные повреждения передних зубов, в основном нижних.

По словам Костина, у людей с пирсингом во рту развивается рецессия десны и хроническая травма слизистой губ и щек. В случае этого могут появляться незаживающие язвы, которые зачастую перерождаются в злокачественные новообразования.

«Нужно себе четко представлять, что помимо новых ощущений себя крутым и суперсексуальным есть и обратная сторона красивых картинок с пирсингом. Завоевать внимание окружающих можно разными путями, куда менее опасными для здоровья», — резюмировал медик.