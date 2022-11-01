Стоматолог Коркач назвал малоизвестные последствия кариеса | 360°

Здоровье 01 ноября 2022, 22:18 Стоматолог Коркач назвал малоизвестные последствия кариеса

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Стоматолог Вячеслав Коркач рассказал, что кариес способен спровоцировать выпадение волос и сердечную недостаточность. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

По данным телеканала «Царьград», при кариесе на зубах размножаются микробы. Они не остаются только в ротовой полости и попадают в кровь.

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В результате возможны последствия для всего организма. Например, аллергические реакции, воспаление носовых пазух, выпадение волос, нарушение зрения и даже такие тяжелые заболевания, как ревматизм и сердечная недостаточность, заключил врач.

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