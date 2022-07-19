Стоматолог Копылов призвал не открывать бутылки зубами

Внимание СМИ на днях привлекла деталь встречи министра обороны Израиля Бени Ганца с Джо Байденом: не сумев открыть пластиковую бутылку с водой руками, Ганц сделал это зубами. В разговоре с Lenta.ru врач-стоматолог Максим Копылов объяснил, в чем опасность такой привычки.

Стоматолог предупредил, что даже пластиковые бутылки зубами лучше не открывать, поскольку прочность зубов у всех людей разная.

«У одних пациентов резервные силы зубочелюстной системы велики — крепкая зубная эмаль, здоровые ткани пародонта (десны), человек часто употребляет твердую пищу — и такая манипуляция не приведет к серьезным последствиям. Для других подобное давление на зуб, особенно, если на этом зубе старая пломба, может привести к сколу», — сказал он.

Что касается открытия зубами металлической крышки бутылки, это точно закончится плохо. В зубе наверняка образуется трещина, и впоследствии его придется удалять, написала «Политика сегодня».