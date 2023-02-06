06 февраля 2023, 13:18
Стоматолог Кисельникова посоветовала использовать специальные отбеливающие пасты вместо угля
Главный внештатный детский специалист-стоматолог Депздрава Москвы, доктор медицинских наук Лариса Кисельникова в разговоре с изданием Lenta.ru заявила, что для отбеливания зубов достаточно использовать специальные пасты, а не брать подручные средства по типу угля или перекиси.
«Нет, данные средства не используются для домашнего отбеливания. Однако существуют специальные отбеливающие зубные пасты, а также профессиональные отбеливающие системы», — сказала медик.
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Она также добавила, что посещать врача-стоматолога стоит один раз в полгода, даже если человек не имеет жалоб. Зачастую кариес — инфекционное заболевание, никак себя не проявляет, и его развитие может выявить только специалист на осмотре.
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