Здоровье 06 февраля 2023, 13:18 Стоматолог Кисельникова посоветовала использовать специальные отбеливающие пасты вместо угля

Читать 360tv в

Главный внештатный детский специалист-стоматолог Депздрава Москвы, доктор медицинских наук Лариса Кисельникова в разговоре с изданием Lenta.ru заявила, что для отбеливания зубов достаточно использовать специальные пасты, а не брать подручные средства по типу угля или перекиси.

«Нет, данные средства не используются для домашнего отбеливания. Однако существуют специальные отбеливающие зубные пасты, а также профессиональные отбеливающие системы», — сказала медик.

Реклама

Она также добавила, что посещать врача-стоматолога стоит один раз в полгода, даже если человек не имеет жалоб. Зачастую кариес — инфекционное заболевание, никак себя не проявляет, и его развитие может выявить только специалист на осмотре.

Реклама