Стоматолог Кхурана посоветовал россиянам не утаивать проблемы с зубами от лечащего врача | 360°

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12 сентября 2022, 16:33

Стоматолог Кхурана посоветовал россиянам не утаивать проблемы с зубами от лечащего врача

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Стоматолог Капил Кхурана в беседе с Lenta.ru заявил, что врач может назначить правильное лечение лишь в том случае, если пациент честно поговорит со специалитом.

Медик отметил, что от 20 до 80% пациентов врут или замалчивают факты о своей жизни.

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«Это может быть обусловлено чувством стыда или осуждения, либо же причиной может быть недоверие к специалисту или неудачный прошлый опыт. По разным данным, от 20 до 80 пациентов пациентов врут или замалчивают факты о своей жизни во время беседы с доктором. Эта нечестность может затруднить врачам постановку точных диагнозов и подвергнуть пациента риску назначения лекарств, которые могут иметь побочные эффекты», — добавил Кхурана.

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Пациенты должны понимать, что стоматологи после осмотра полости рта сразу распознают ложь. Если же вам попался некомпетентный специалист, то замалчивание может привести к отсутствию соответствующего стоматологического лечения.

Врачу необходимо честно рассказать, какие у вас отношения с алкоголем, поскольку спиртные напитки во многом являются причиной заболеваний десен или развития кариеса, резюмировал медик.

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